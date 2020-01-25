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موعد مباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي بث مباشر beIN SPORTS Hd (مجموعة الزمالك)

السبت 25/يناير/2020 - 02:53 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تنتظر جماهير نادى الزمالك اليوم مواجهة حاسمة فى مشوار مجموعة الأبيض ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، عندما يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي نظيره أول أغسطس الأنجولى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة الحكم مهدي عبيد، فى مباراة ستحسم الصاعدين لدور ال 8 من البطولة الإفريقية.


وكان نادى الزمالك قد تعادل سلبيًا امام فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليصل الزمالك للنقطة الثامنة ببنما وصل مازيمبي للنقطة ال 11 والذى صعد رسميًا.


موعد مباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي

يحل فريق أول أغسطس الأنجولى ضيف على نادي زيسكو الزامبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي

يلتقي فريقي زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولى اليوم فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 7 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.


ترتيب المجموعة قبل مباراة زيسكو وأول أغسطس

مازيمبي الكونغولي 11 نقطة

الزمالك المصري 8 نقاط

زيسكو الزامبي نقتطين

أول أغسطس الأنجولى نقتطين
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