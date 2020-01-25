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محمد رمضان عن زوجته: "أكبر رزق في حياتي"

السبت 25/يناير/2020 - 02:55 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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اعتاد الفنان محمد رمضان، على مشاركة متابعيه صورًا من يومياته الخاصة والفنية، حيث نشر مؤخرًا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلق قائلاً: "أكبر رزق في الحياة إنك تتجوز اللي بتحبها، والرزق الأكبر إنها تكون بتحبك أكتر من نفسها، ربنا يملء كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم".
  
يذكر أن رمضان، انتهى من تصوير عدد من مشاهد مسلسل البرنس والذي سيخوض السباق الرمضاني المقبل ويضم العمل نخبة من الفنانين منهم أحمد زاهر، روچينا، نجلاء بدر، ريم سامي وإدوارد.

ويعد مسلسل "البرنس" التعاون الثاني بين رمضان والمخرج محمد سامي في الدراما التليفزيونية حيث قدما مسلسل الأسطورة والذي حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه قبل ثلاثة سنوات عام 2016.

ويشار إلي أن رمضان قد روج مؤخرا لأغنيته الجديدة حيث ظهر أثناء جلوسه داخل طائرة خلال استماعه بمقطع من الأغنية ممسكاً سيجارة وشارك متابعيه مقطع الڤيديو وعلق قائلاً كازانوڤا قريباً 2020.


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الكلمات المفتاحية

منوعات محمد رمضان انتسجرام الفجر الفني

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