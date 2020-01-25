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موعد مباراة الهلال والشباب اليوم السبت في الدوري السعودي| مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر Al helal

السبت 25/يناير/2020 - 02:49 ص
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الهلال والشباب
الهلال والشباب
أمل الحلفاوي
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يلاقي الهلال نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت.

موعد مباراة الهلال والشباب
ويقام اللقاء بين الهلال والشباب، عند الساعة السادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الأزرق حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 آخرين، وخسر لقاء وحيد، وتمكن من تسجيل 42 هدف مسجلاً أقوى خط هجوم في الدوري بفارق 13 هدف عن صاحب المركز الثاني في الأكثر تهديفًا.

بينما فاز الشباب في 6 مباريات وتعادل 3 مرات، وخسر في 5 لقاءات، وسجل 15 هدف ودخل مرماه نفس عدد الأهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب
وتبث المباراة التي تجمع بين الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الأولى.
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