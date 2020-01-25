موعد مباراة برشلونة اليوم الأحد في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر Barcelona beIN SPORTS HD 3

يستضيف ستاد "ميستايا" المواجهة النارية بين فريق فالنسيا وضيفه فريق برشلونة اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.





يدخل فريق برشلونة المباراة متربعًا على قمة ترتيب الدوري ال إسباني برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق فالنسيا المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة في لقاء اليوم.





موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا بالدوري الإسباني



تقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم السبت على ملعب "ميستايا" اليوم السبت، ضمن الجولة 21، في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 6:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 7:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 3:00 بالتوقيت العالمي "جرينتش".





التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم



من المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراته أمام فالنسيا بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.





ومن المتوقع أن يبدأ فالنسيا مباراته أمام برشلونة بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: جاسبر سيلسين.

خط الدفاع: دانييل فاس - مختار دياكيبي - جابرييل باوليستا - خوسيه جايا.

خط الوسط: دينيس تشيرشيف - فرانسيس كوكلين - جيوفري كوندوجبيا - كارلوس سولير.

خط الهجوم: كيفن جاميرو - ماكسي جوميز.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا الاسبانية



يمكن متابعة بث تليفزيوني مباشر وحصري لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري الاسباني والدوريات الأوروبية والبطولات الكروية الكبري، وستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق (حفيظ دراجي)، كما يمكن متابعة اللقاء عبر قنوات:-