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ياسمين علي توجه رسالة شكر لجامعة الأهرام الكندية.. تعرف على السبب

السبت 25/يناير/2020 - 02:48 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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أعربت المطربة الشابة ياسمين علي، عن سعادتها عقب تكريمها في ختام مهرجان الإبداع الأول بجامعة الأهرام الكندية والذي تنظمه وحدة الجودة بكلية الإعلام تحت رعاية الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة.

فقامت بنشر مجموعة صور أثناء الحفل علي موقع تبادل الصور والڤيديوهات القصير "إنستجرام"، معلقة: "تشرفت بتكريمي أمس من مهرجان الإبداع الأول بجامعة الأهرام الكندية شكراً لكم جدًا". 

يذكر أن ياسمين أفصحت مؤخرًا خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج فنجان قهوة المذاع علي قناة صدي البلد أنها لا تفضل أغاني المهرجانات بالرغم من أن الكثير في الوقت الحالي يفضل مثل نوعية هذه الأغاني.

وأضافت أن كل شخص يحمل المايك يؤدي بصوته لا يطلق عليه لقب مطرب أو أن تتعلم منه الأجيال المقبلة الغناء، كما طالبت بإنتقاء الكلمات في هذا النوع من أغاني المهرجانات لأن هناك أطفال يقومون بسماع ذلك النوع قائلة متأذوش ولدنا في أطفال بتسمع.


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