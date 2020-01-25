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خالد زكي يوجه رسالة للشرطة والجيش (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 02:21 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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وجه الفنان خالد زكي رسالة إلى الجيش والشرطة قائلًا: "لا توجد كلمات وعبارات نستطيع أن نوفي بيها الشرطة والقوات المسلحة حقوقهما، فهما عماد هذا الوطن، ويقومان بحمايتتا، وهم الذين يشعرونا بالأمان". 

وأضاف زكي، خلال لقائه في برنامج "الجمعة في مصر" على قناة MBC مصر"، قائلًا: "بسبب الشرطة والجيش لا نخاف أن نسير في الشوارع لأنها آمنة كما أننا نشعر أيضاً بالأمان في بيوتنا وعلى أنفسنا ومستقبلنا وكل شئ".

وأكد: "الإنسان الذي يقلق من الشرطة أو القوات المسلحة فهو إما أنه يفعل الخطأ أو ينوي فعله، فالإنسان السوي الذي يعرف الأمور جيداً ويراها بشكل جيد يدعم الشرطة والقوات المسلحة لآخر نفس فيه".


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الكلمات المفتاحية

خالد زكي الفجر الفني الشرطة الجيش

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