خالد زكي يوجه رسالة للشرطة والجيش (فيديو)





وأكد: "الإنسان الذي يقلق من الشرطة أو القوات المسلحة فهو إما أنه يفعل الخطأ أو ينوي فعله، فالإنسان السوي الذي يعرف الأمور جيداً ويراها بشكل جيد يدعم الشرطة والقوات المسلحة لآخر نفس فيه".









وجه الفنان خالد زكي رسالة إلى الجيش والشرطة قائلًا: "لا توجد كلمات وعبارات نستطيع أن نوفي بيها الشرطة والقوات المسلحة حقوقهما، فهما عماد هذا الوطن، ويقومان بحمايتتا، وهم الذين يشعرونا بالأمان".وأضاف زكي، خلال لقائه في برنامج "الجمعة في مصر" على قناة MBC مصر"، قائلًا: "بسبب الشرطة والجيش لا نخاف أن نسير في الشوارع لأنها آمنة كما أننا نشعر أيضاً بالأمان في بيوتنا وعلى أنفسنا ومستقبلنا وكل شئ".