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مستشفى العباسية للصحة النفسية: نعاني من نقص الأطباء والتمريض

السبت 25/يناير/2020 - 07:31 ص
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الدكتور مصطفى شحاتة
الدكتور مصطفى شحاتة
منى صموئيل
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قال الدكتور مصطفى شحاتة، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن المستشفى تعاني من عجز شديد ونقص في الأطباء، موضحًا أنه يوجد في مصر 700 طبيب نفسي فقط، يوجد منهم 200 طبيب داخل مستشفى العباسية، بمعدل 5 أطباء مقيمين وأخصائي وأستشاري لكل 30 مريض.

ولفت "شحاتة"، في حوار خاص تنشره "الفجر" لاحقًا، أن المستشفى تعاني أيضًا من نقص حاد في التمريض حيث يوجد بها حوالي 850 ممرض وممرضة فقط.

وأضاف مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن العيادات الخارجية بالمستشفى تستقبل 30 ألف مريضًا شهريًا، ويتم صرف علاجهم مجاني، موضحًا أنه لا يوجد أزمة في الأدوية والمستشفى تسير على خطى المنظومات العالمية، كما توفر لنا وزارة الصحة الأدوية التى تحتاجها المستشفى عن طريق المناقصات.
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مستشفى العباسية للصحة النفسية التمريض أخبار

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