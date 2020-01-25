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"الحكاية مش داخلة دماغي".. فنانة شهيرة تفتح النار على نانسي عجرم

السبت 25/يناير/2020 - 01:46 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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عبرت الفنانة السورية سارة نخلة، عن استيائها الشديد، إزاء طريقة تناول وسائل الإعلام لواقعة قتيل فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

وأبدت تحفظها خلال لقائها في قناة "صدى البلد" على توصيف القتيل الذي قيل أنه سارق بأنه سوري الجنسية، مصيفة: "الطريقة دي بتوقع الللبنانين  في السوريين".

وأشارت سارة نخلة، إلى أن السورييين واللبنانيين أشقاء والمعروف بينهم متبادل.

وأكدت: "الحدوتة كلها مش داخلة دماغي، ومش مقتعنة إن القتيل كان لص زي ما أشيع"، مضيفة: "لو لص أنا مش ضد أنه يتعاقب لكن ليه يتم إطلاق 18 طلقة عليه".

وأضافت: أنا هحط نفسي مكان نانسي عجرم، والحرامي دخل عليا هصوب عليه 18 طلقة لأ طبعًا،، هديلة طلقتين بالكتير واتصل بالشرطة تتصرف لكن الظاهر في غل في عملية القتل!".





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