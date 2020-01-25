موقف الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا







تعادل نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجمو عات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأضاع لاعبو القلعة البيضاء الكثير من الفرص خلال أحداث الشوط الأول عن طريق الثنائي مصطفي محمد ويوسف أوباما، بينما سيطر لاعبو خط وسط الملعب على الكرة في الشوط الثاني، واهدر فريق مازيمبي الكونغولي فرصة واحدة خلال المباراة قد تصدى لها محمد ابو جبل حارس المارد الأبيض.





ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا :-



ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، وذلك بعد فريق مازيمبي الكونغولي الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، ويحل فريق اول أغسطس الانجولي المركز الثالث برصيد نقطتين ومثلها فريق زيسكو في المركز الرابع.





وكان قد حقق نادي الزمالك في دور المجموعات هذا الموسم انتصارين فقط، حيث فاز على فريق زيسكو الزامبي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وأيضاً حقق الفوز على فريق اول أغسطس الانجولي بنتيجة 2-0، وتعادل مع فريق زيسكو الزامبي بنتيجة هدف لكل فريق، وتعرض لهزيمة قاسية من فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.





بينما لم يخسر الفريق الكونغولي حتى الآن في دور المجموعات، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلين مع فريقي اول أغسطس والزمالك، وقد حسم تأهله بشكل رسمي كمتصدر لتلك المجموعة.





فرص الزمالك في الصعود من دور المجموعات :-



ويحتاج نادي الزمالك لخسارة أو تعادل فريق اول أغسطس الانجولي لمباراته اليوم مع فريق زيسكو الزامبي الذي ودع البطولة بشكل رسمي، حيث المارد الأبيض يضمن صعوده في حال تعثر الفريق الانجولي، أو في حال انتصاره سينتظر لمباراته معه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.