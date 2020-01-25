Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميرنا نور الدين لـ"الفجر الفني": الناس هتحب "دليلة" في مسلسل "بخط الأيد".. وهذه شخصيتي فى "حكايات بنات 4" (حوار)

السبت 25/يناير/2020 - 01:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
Advertisements

* ماجذبني فى دور 'دليلة' أنه استطاع أن يستفزني.

* أكون سعيدة بخوض التجربة مرة ثانية مع أحمد رزق.

* الناس كرهت شخصية "دليلة" بشكل كبير ولكن هذا أسعدني.

* أجسد شخصية نور فى "حكايات بنات 4".

* تمنيت الوقوف أمام الفنان الراحل أحمد زكي.

ممثلة موهوبة استطاعت أن تخطف الأنظار إليها منذ ظهورها وقدمت أول دول ليها فى مسلسل "تحت السيطرة"، وهى الآن تعيش حالة من النشاط الفني، حيث يعرض لها مسلسل "بخط الأيد" مع الفنان أحمد رزق، ومنشغلة حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد "حكايات بنات 4".

فتحت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين قلبها لـ"الفجر الفني" وتحدثت عن أسباب موافقتها للمشاركة فى مسلسل "بخط الأيد"، كواليس العمل مع أحمد رزق، تجربتها الجديدة فى مسلسل "حكايات بنات 4"، الشخصية التى تجسدها خلال هذا العمل.

وإلى نص الحوار..

نهنئك على مشاركتك فى مسلسل "بخط الأيد".. ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟
الذي جذبني للمشاركة فى هذا العمل هو الدور، فدور "دليلة" فى مسلسل "بخط الأيد" استفزني بشكل كبير، وشعرت إنني متحمسة لخوض هذه التجربة الجديدة، والشخصية كانت جديدة علي وليست سهلة فكانت بالنسبة لي تحدي.

وكيف تم ترشيحك لشخصية "دليلة"؟
تم ترشيحي عن طريق المخرجة شيرين عادل، والفنان أحمد رزق.

وكيف كانت كواليس العمل مع الفنان أحمد رزق؟
كواليس العمل بيني وبين أحمد رزق كانت من الكواليس الجميلة جدا، وهو كان دائماً يساعدني عندما يقابلني مشهد صعب، وهو شخص متعاون ومتواضع جدا، ويركز فى العمل، وأكون سعيدة بخوض التجربة معه مرة أخرى.

وهل تابعت ردود أفعال الناس علي شخصية "دليلة"؟
بالفعل تابعتها، وكانت ردود أفعال الناس علي شخصية "دليلة" أنهم شايفنها مستفزة وكرهوها بشكل كبير، ولكن هذا أسعدني لأن الدور من أول ظهوره كان لابد من أن يستفز الناس، فأنا سعيدة أنهم كرهوها بهذا الشكل، ولكن مع الأحداث سيتحول هذا الكره إلى حب.

وماذا عن تجربتك فى مسلسل "حكايات بنات 4"؟
سعيدة جدا بخوض هذه التجربة، فهي بالنسبة لي تجربة جديدة ومختلفة، وخاصة بعد نجاح الثلاثة أجزاء للمسلسل من قبل، ونحن تقريباً جميعا أحببنا هذا المسلسل بأبطاله وأنا كنت من جمهور هذا المسلسل.

وما الشخصية التى تجسيدها خلال "حكايات بنات 4"؟
أجسد شخصية فتاة تدعي نور، وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور.

وهل تتوقعي نجاح "حكايات بنات 4" مثل الأجزاء السابقة؟
النجاح بيد الله ولكن نحن نجتهد لتقديم عمل يعجب الجمهور، وإن شاء الله الناس هتكون سعيدة جدا بالمسلسل.

وماذا عن مشاركتك فى السينما خلال الفترة المقبلة؟
إن شاء الله الخطوة القادمة هتكون فى السينما وقريب جدًا.

هل ستخوضين السباق الرمضاني القادم؟
أنا هذه الفترة منشغلة جدا بمسلسل "حكايات بنات 4 وبخط الأيد"، فأعتقد أنى خارج السباق الرمضاني القادم 2020.

وما معايير اختيارك للدور المقدم لك؟
اختياري للدور يتوقف على إني أقدم عمل يترك بصمة فى الناس ويكون إضافة لى فى مشواري الفني، وتكون بعيدة تمامًا عن شخصيتي لأن كل ماتكون بعيدة عني بتستفزني إني أجسدها.

وما أقرب الأعمال التي قدمتيها إلى قلبك؟
هناك ثلاثة أعمال قريبين جداً من قلبي وهم"فوق السحاب، هوجان، نصيبي وقسمتك ٣".

ولو رجع بينا الزمن.. كنت تتمني الوقوف أمام من من الممثلين؟
كنت أتمنى الوقوف أمام الفنان الراحل أحمد زكي.

فى نهاية حديثنا.. ما أمنيات ميرنا نور الدين فى 2020؟
أتمني أن أقدم أعمال ناجحة وتنال إعجاب الجمهور وتكون مختلفة وجديدة عما قدمته، فالنجاح هو الذي أتمناه فى 2020.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميرنا نور الدين منوعات فن حوار الفجر الفني

أخبار تهمك

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من "ظاهرة مؤثرة" صباح اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي yalla shoot| نتيجة مباراة الزمالك الآن champions league zamalek

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سوسن بدر تكشف تفاصيل شخصيتها في "بخط الإيد"

سوسن بدر تشارك متابعيها بصور جديدة من كواليس مسلسلها القادم

شاهد.. سوسن بدر وميرنا نور الدين من كواليس مسلسل "بخط الأيد"

شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "بخط الإيد"

بكلمة وصورة.. أحمد رزق يروج لمسلسله الجديد "بخط الإيد"

أحمد سليم لـ"الفجر الفني": أقدم شخصية رجل مخابرات في فيلم أحمد عز الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

04:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status