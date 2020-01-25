ميرنا نور الدين لـ"الفجر الفني": الناس هتحب "دليلة" في مسلسل "بخط الأيد".. وهذه شخصيتي فى "حكايات بنات 4" (حوار)



* ماجذبني فى دور 'دليلة' أنه استطاع أن يستفزني.



* أكون سعيدة بخوض التجربة مرة ثانية مع أحمد رزق.



* الناس كرهت شخصية "دليلة" بشكل كبير ولكن هذا أسعدني.



* أجسد شخصية نور فى "حكايات بنات 4".



* تمنيت الوقوف أمام الفنان الراحل أحمد زكي.



نهنئك على مشاركتك فى مسلسل "بخط الأيد".. ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟

الذي جذبني للمشاركة فى هذا العمل هو الدور، فدور "دليلة" فى مسلسل "بخط الأيد" استفزني بشكل كبير، وشعرت إنني متحمسة لخوض هذه التجربة الجديدة، والشخصية كانت جديدة علي وليست سهلة فكانت بالنسبة لي تحدي.



وكيف تم ترشيحك لشخصية "دليلة"؟

تم ترشيحي عن طريق المخرجة شيرين عادل، والفنان أحمد رزق.



وكيف كانت كواليس العمل مع الفنان أحمد رزق؟

كواليس العمل بيني وبين أحمد رزق كانت من الكواليس الجميلة جدا، وهو كان دائماً يساعدني عندما يقابلني مشهد صعب، وهو شخص متعاون ومتواضع جدا، ويركز فى العمل، وأكون سعيدة بخوض التجربة معه مرة أخرى.



وهل تابعت ردود أفعال الناس علي شخصية "دليلة"؟

بالفعل تابعتها، وكانت ردود أفعال الناس علي شخصية "دليلة" أنهم شايفنها مستفزة وكرهوها بشكل كبير، ولكن هذا أسعدني لأن الدور من أول ظهوره كان لابد من أن يستفز الناس، فأنا سعيدة أنهم كرهوها بهذا الشكل، ولكن مع الأحداث سيتحول هذا الكره إلى حب.



وماذا عن تجربتك فى مسلسل "حكايات بنات 4"؟

سعيدة جدا بخوض هذه التجربة، فهي بالنسبة لي تجربة جديدة ومختلفة، وخاصة بعد نجاح الثلاثة أجزاء للمسلسل من قبل، ونحن تقريباً جميعا أحببنا هذا المسلسل بأبطاله وأنا كنت من جمهور هذا المسلسل.



وما الشخصية التى تجسيدها خلال "حكايات بنات 4"؟

أجسد شخصية فتاة تدعي نور، وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور.



وهل تتوقعي نجاح "حكايات بنات 4" مثل الأجزاء السابقة؟

النجاح بيد الله ولكن نحن نجتهد لتقديم عمل يعجب الجمهور، وإن شاء الله الناس هتكون سعيدة جدا بالمسلسل.



وماذا عن مشاركتك فى السينما خلال الفترة المقبلة؟

إن شاء الله الخطوة القادمة هتكون فى السينما وقريب جدًا.



هل ستخوضين السباق الرمضاني القادم؟

أنا هذه الفترة منشغلة جدا بمسلسل "حكايات بنات 4 وبخط الأيد"، فأعتقد أنى خارج السباق الرمضاني القادم 2020.



وما معايير اختيارك للدور المقدم لك؟

اختياري للدور يتوقف على إني أقدم عمل يترك بصمة فى الناس ويكون إضافة لى فى مشواري الفني، وتكون بعيدة تمامًا عن شخصيتي لأن كل ماتكون بعيدة عني بتستفزني إني أجسدها.



وما أقرب الأعمال التي قدمتيها إلى قلبك؟

هناك ثلاثة أعمال قريبين جداً من قلبي وهم"فوق السحاب، هوجان، نصيبي وقسمتك ٣".



ولو رجع بينا الزمن.. كنت تتمني الوقوف أمام من من الممثلين؟

كنت أتمنى الوقوف أمام الفنان الراحل أحمد زكي.



فى نهاية حديثنا.. ما أمنيات ميرنا نور الدين فى 2020؟

أتمني أن أقدم أعمال ناجحة وتنال إعجاب الجمهور وتكون مختلفة وجديدة عما قدمته، فالنجاح هو الذي أتمناه فى 2020.













ممثلة موهوبة استطاعت أن تخطف الأنظار إليها منذ ظهورها وقدمت أول دول ليها فى مسلسل "تحت السيطرة"، وهى الآن تعيش حالة من النشاط الفني، حيث يعرض لها مسلسل "بخط الأيد" مع الفنان أحمد رزق، ومنشغلة حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد "حكايات بنات 4".فتحت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين قلبها لـ"الفجر الفني" وتحدثت عن أسباب موافقتها للمشاركة فى مسلسل "بخط الأيد"، كواليس العمل مع أحمد رزق، تجربتها الجديدة فى مسلسل "حكايات بنات 4"، الشخصية التى تجسدها خلال هذا العمل.وإلى نص الحوار..