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الزمالك يفشل مجدداً في فك عقدة مازيمبي

السبت 25/يناير/2020 - 01:16 ص
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الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
عبدالقادر عرابي
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تعادل الزمالك يوم أمس الجمعة سلبياً مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي شهده ملعب السلام بالقاهرة لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وإقترب الزمالك بشدة من بلوغ الدور ربع النهائي، حيث يلزم فوز أول أغسطس الأنجولي بمبارتيه القادمتين مع تغلبه على الزمالك بثلاثية نظيفة، لبلوغ الدور ربع النهائي رفقة مازيمبي المتأهل.


وبعيداً عن إقتراب الزمالك من بلوغ دور الثمانية، فإن عقدة مازيمبي لازالت متواصلة بالنسبة للفريق الأبيض، حيث يعود آخر فوز حققه الزمالك أمام مازيمبي لعام 2002 بثناية النجم عبد الحليم علي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حمل الزمالك لقبها فيما بعد على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.


كما يعد هذا الفوز هو الوحيد في تاريخ لقاءات الفريقين، حيث تواجه الفريقان الكبيران في 8 مباريات سابقة، فاز خلالها مازيمبي 4 مرات، مقابل مرة وحيدة للزمالك، وثلاث تعادلات كان آخرها تعادل الأمس.


البداية لصالح الزمالك

بدأت مواجهات الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2002 في لوموباتشي، وتعادل الفريقان إيجابياً بهدف لكل فريق في الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك في العودة بهدفين دون رد ويتأهل للنهائي ويفوز على الرجاء ويحصد آخر ألقابه في البطولة.


سيناريو أسود عام 2012

بعد عشرة أعوام تقابل الفريقان في دور المجموعات في نسخة 2012، وفاز مازيمبي ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0 في لومومباتشي، و2-1في ملعب الأسكندرية، وتسبب تلك الهزيمتين في وداع الزمالك لدور المجموعات.


2014 – المشهد يتكرر

تكرر المشهد بعد ذلك بعامين فقط في دور المجموعات من دور الأبطال، وتفوق مازيمبي على ملعبه بهدف نظيف وتعادل سلباً في القاهرة، وأيضاً ودع الزمالك البطولة.


2019 – العقدة مستمرة

اكتسح مازيمبي الزمالك بثلاثية في لومومباتشي، قبل أن يتعادلا سلبياً أمس، لكن الأمر يختلف في تلك النسخة، حيث شفعت نتائج الزمالك مع الأندية الأخرى أقترابه من التأهل، بدلاً من تكرار نتائج نسختي 2012 و2014.
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