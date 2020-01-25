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قيادي بحركة فتح: ترامب قضى على كل فرص السلام

السبت 25/يناير/2020 - 03:51 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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علق الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بالإعلان عن خطة سلام الشرق الأوسط قبل 28 يناير الجاري، قائلًا: "الرئيس الأمريكي ترامب وصديقه وضع ما يسمى بصفقة القرن، أو ما يسمى بخطة السلام التي ليس لها علاقة بالسلام".

وأضاف "الحرازين"، خلال مداخلة تليفونية مع "مساء "dmc، المذاع على فضائية "مساء "dmc مساء الجمعة، أن الإدارة الأمريكية منذ اللحظة الأولى أعلنت الاعتراف بأن مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقام بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأكد أن ما قام به ترامب قضى على كل فرص السلام، أو تحقيق عملية السلام في الأرض الفلسطينية، متابعًا: "ترامب يحاول أن يقوم بسبق انتخابي، وكسب جولة رئاسية جديدة".
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الكلمات المفتاحية

حركة فتح ترامب السلام

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