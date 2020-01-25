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الاستقبال والتوجيه للزائرين.. مهام برنامج "أنا متطوع" في معرض الكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 06:06 ص
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شباب البرنامج
شباب البرنامج
أسماء قورة
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات برنامج "أنا متطوع"، لتنظيم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وتتعدد مهام المتطوعين ببرنامج أنا متطوع لتشمل عدة لجان منها لجنة التوثيق الإعلامي، ومهمتها توثيق فعاليات المعرض والحفلات ويوميات الزائرين وتنقسم لأربع مجالات، وهي: التصوير الفوتوغرافي، تصوير الفيديو، المونتاج، الكتابة والتوثيق الصحفى، ولجنة الاستعلامات والمعلومات، بالإضافة إلى لجنة الاستقبال والتوجيه للزائرين، ولجنة الجمهور والمراسم والعلاقات العامة حيث تتعدد الفعاليات والندوات الثقافية بالمعرض لتشمل وجود ١٢ قاعة، ومهمة أعضاء اللجنة تتمثل في استقبال الضيوف وصولًا للقاعة أو للاستراحة، والإشراف على كل ما ينفذ في القاعة من فعاليات.

يذكر أن برنامج "أنا متطوع" برنامجًا تطوعيًا تم تأسيسه لخدمة زوار المعرض في عام 2018، وشهد خلال عام 2019 توسعًا شمل مهامًا جديدةً فى إدارة المعرض.
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