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مدير "العباسية للصحة النفسية" يوضح عمل وحدة الطب الشرعي بالمستشفى

السبت 25/يناير/2020 - 05:17 ص
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مصطفى شحاتة في حواره مع الفجر
مصطفى شحاتة في حواره مع الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور مصطفى شحاتة، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن وحدة الطب الشرعي بالمستشفى تابعة لثلاث جهات، وهي وزارات الداخلية، والعدل، والصحة.

وأوضح "شحاتة"، أنه لكل وزارة منهم مهامًا محددة، وتتمثل مهمة وزارة الداخلية في عملية التأمين، ووزارة العدل مهمتها إحالة الجرائم التى تحدث ويكون بها شبهة مرض نفسي للمستشفى، بينما تقوم الداخلية بتحويل المريض للإيداع في وحدة الطب الشرعي بالمستشفى لمدة 45 يومًا قابلة للزيادة، ويتم عرضه على لجنة ثلاثية لتحديد مدى أهليته من عدمه في تنفيذ الجريمة التي حدثت، كما يتم تحديد هل كان المريض في كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة أم كان تحت تأثير المرض النفسي.

وأكد مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، في تصريحات إلى "الفجر"، أنه يتم عزل المرضى مرتكبي الجرائم في عنابر بعيدة تمامًا عن باقي عنابر المستشفى، نظرًا لأن بعض المرضى أصحاب جرائم غاية في القسوة، خاصة أنه مازال متهمًا، ولم يحدد مرضه من عدمه، موضحًا، أنه بعد إثبات مرضه يودع بمستشفى الخانكة في وحدة المودعين للعلاج، ويوجد بهذه الوحدة 700 سرير للمودعيين أصحاب الجرائم تحت تأثير المرض النفسي.
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