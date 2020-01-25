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عاجل.. "عم الطبيب" مفاجأة عمرو دياب الجديدة لجمهوره في حفل دبي (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 01:17 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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فاجأ المطرب الكبير عمرو دياب، جمهور حفله الذي أقيم مساء أمس في دبي بتقديم أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "عم الطبيب".

الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

وقال عمرو لجمهوره: "حتى فرقتي متعرفش الأغنية دي واللي يعرفها بس رامي سمير عازف الدرامز بالفرقة وموزع الأغنية".

يذكر أن الهضبة أحيا حفلًا كبيرا هو الأضخم في ميديا سيتي دبي، وحضره حشد جماهيري غفير.

وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن مد فترة فتح المسرح وساحة الجماهير الخاصة بالحفل لما بعد منتصف الليل في سابقة هي الأولى من نوعها نظرا للحضور الجماهيري الغفير.

وأكدت الجهة المنظمة للحفل انه حقق أعلى حضور جماهيري لحفل مطرب عربي في ميديا سيتي دبي خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى ان إدارة الحفل اضطرت الي فتح أبواب المنطقة لما بعد منتصف الليل نظرا للحضور الجماهيري الغفير وذلك لتوفير السيوله الكافيه لخروج الجماهير من الحفل.


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عمرو دياب دبي حفل الهضبة اغنية

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