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سخرية من فنانة شهيرة بعد ظهورها بدون مكياج (صورة)

السبت 25/يناير/2020 - 01:02 ص
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بوابة الفجر
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تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لسخرية لاذعة، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بعد نشرها صورة لها بإطلالة طبيعية ظهرت فيها من دون مكياج مع إضافة النمش إلى وجهها.

وأشار بعض المتابعين إلى أنها شوهت شكلها بعمليات التجميل وذهب آخرون أبعد من ذلك حيث رأوا أنها أصبحت مخيفة وأنه لن يكون بإمكانهم النوم بعد مشاهدة صورتها.

ويأتي هذا فيما تواجه الفنانة تداعيات قضية موقع فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي" واستدعائها إلى التحقيق على خلفيتها.

ويشار إلى أن دنيا عبرت قبل ذلك عن موقفها مما يحدث معها حيث علقت على صورة نشرتها على حسابها: "سأبقى أنا وسيبقى رأسي عالياً في السماء، ليس تكبراً ولا استعلاء بل ثقة في النفس وكبرياء امرأة. مع محبتي".




سخرية من فنانة شهيرة بعد ظهورها بدون مكياج (صورة)
سخرية من فنانة شهيرة بعد ظهورها بدون مكياج (صورة)
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الكلمات المفتاحية

منوعات مكياج فن دنيا بطمة الفجر الفني

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