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توتنهام ضد ساوثهامبتون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

السبت 25/يناير/2020 - 01:07 ص
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توتنهام ضد ساوثهامبتون
توتنهام ضد ساوثهامبتون
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق ساوثهامبتون أمام نظيره توتنهام، مساء غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


وتقام مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام على أرضية ملعب سانت ماري.

وتأهل ساوثهامبتون إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تخطى فريق هيدرسفيلد تاون، بهدفين دون رد، أما توتنهام فقد اضطر لخوض مباراتين أمام ميدلزبره بعد أن تعادل معه في الأولى وفاز عليه في الثانية بنتيجة 2-1.


موعد مباراة توتنهام هوتسبر ضد ساوثهامبتون

تقام مباراة توتنهام أمام ساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وساوثهامبتون

تذاع مباراة توتنهام وساوثهامبتون عبر قناة Bein sport hd 2.


التشكيل المتوقع لـ توتنهام أمام ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: سانشيز، ألدرفايريلد، فيرتونخين، أورييه.

خط الوسط: ديلي آلي، وينكس، إريكسن، سيسيجنون.

خط الهجوم: لوكاس مورا، سون هيونج مين.
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