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خبير تغذية: "الإندومي يؤدي إلى الوفاة في هذه الحالة"

السبت 25/يناير/2020 - 05:23 ص
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الدكتور مجدي نزيه
الدكتور مجدي نزيه
أمنية فوزي
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علق الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، على وفاة طفلة بسبب تناول "الإندومي"، قائلًا: ثبت إن "الإندومي" يحتوي على مادة لها آثار سلبية على الجهاز العصبي، ويؤدي إلى ضمور في نهاية الأعصاب، بتأكيد كل الدراسات.

وأضاف "نزيه"، خلال حواره مع الإعلامية وفاء طولان، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن تناول الإندومي يؤدي إلى تأخر في التركيز لدى الأطفال، وهذه المسألة شائعة بين الأطفال.

وأوضح خبير التغذية، أن أعراض تناول الإندومي، هي: مشاكل في الجهاز العصبي، والتركيز، والنسيان، وإذا حدث تلوث مع ذلك أو تم إضافة مواد بها درجة تعفن عالية يؤدي إلى الوفاة، متابعًا: "صوص الإندومي والبودر الموجود بداخله يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدًا".
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