فرنسا تعلن اكتشاف حالة إصابة ثالثة بـ"فيروس كورونا"

أعلنت السلطات الفرنسية، اكتشاف حالة إصابة جديدة بـ"فيروس كورونا"، ليرتفع عدد الحالات المصابة لـ3 حالات.



كانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت الجمعة، عن إصابتين بالمرض الوبائي الذي بدأ من الصين وانتشر في عدة دول أخرى.



كان من المرض قد بدأ في الانتشار من سوق للأسماك في الصين، وبعدها انتقل إلى عدة مدن صينية، ومنها إلى عدد من دول العالم.