قبل انطلاقه بساعات.. ننشر تفاصيل احتفال المتحف الإسلامي بأعياد الشرطة

أعلن متحف الفن الإسلامي، عن تفاصيل احتفاليته المقرر انطلاقها بعد ساعات بمناسبة أعياد الشرطة المصرية.



ويبدأ اليوم -حسبما أعلن المتحف- بورشه "حكي تراثي" عن معركة الإسماعيلية وأحداثها، وسبب اتخاذ ٢٥ من شهر يناير كل عام عيدًا للشرطة المصرية، ويحكيها مسؤول القسم التعليمي بالمتحف، ثم تبدأ ورشه رسم وتصميم باترون لأزياء الشرطة بالعصر العثماني وفقا لمقتنيات المتحف، وهي للأطفال فوق سن الـ ١٢ عاما.



وتفتتح إدارة المتحف بعد انتهاء الورش معرضًا أثريًا مؤقتًا، بعنوان "عيون ساهرة"، يضم 32 قطعة، من غدارات وبنادق استخدمها بوليس مصر، وكذلك بعض المخطوطات وغيرها من التحف الأثرية.



كما يتم افتتاح معرض فني، من 30 عملا خاصًا بعيد الشرطة، ما بين تصوير فوتوغرافي ونحت وتصوير زيتي.