أديب عن الحكومة اللبنانية: "راجل وست ستات"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة لم تلقى ترحيب كبير من الشعب اللبناني.



وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أن اللبنانيين وجدوا أن الحكومة الجديدة طائفية، لافتا إلى أنه من الغريب في تلك الوزارة أن بها 6 سيدات، معقبا: "رئيس وزراء راجل وست ستات".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه لأول مرة تكون وزيرة الدفاع سيدة في دولة عربية، معلقا: "الناس سابت الوزارة ومسكت أنه لأول مرة وزيرة دفاع سيدة في العالم العربي"، منوها بأنه لا يوجد تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة.

