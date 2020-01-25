مفكر سياسي: جماعة الإخوان تصف حسن البنا بـ"صاحب الدعوة"

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن الإرهابي الإخواني صبحي صالح كان متطوعًا في الجيش وسرق مهمات عسكرية ولذلك تم فصله من القوات المسلحة.



وأضاف الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان يحرفون القرآن الكريم حيث ذكر الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم: "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" وقال الإخوان، إن مصر هنا هي بلد من البلدان وليست الدولة المصرية، معقبا: "الإخوان تحرف الكلم عن موضوعه الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى".



وأشار المفكر السياسي، إلى أن الجماعة ألفت 153 كتاب من بينها رسائل حسن البنا، بينما ألفوا 3 كتب فقط عن سيرة سيدنا محمد صل الله وعليه وسلم 3 كتب فقط لا غير، مشيرا إلى أن الجماعة كانت تصف حسن البنا بأنه صاحب الدعوة، والبعض الآخر كان يقول عنه رضى الله عنه، متسائلًا: "ماذا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان حسن البنا صاحب الدعوة!!"

