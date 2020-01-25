أحلام تبدع في حفل "ليلة فنانة العرب" بموسم الرياض





أحيت المطربة أحلام، حفلًا جماهيريًا ضخمًا تحت عنوان "ليلة فنانة العرب، تألقت خلاله أحلام بأغنياتها الشهيرة.

ونشرت أحلام صورًا من الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

جدير بالذكر أن العاصمة السعودية الرياض شهدت خلال الفترة الماضية عدد من الحفلات الضخمة لنجوم الغناء العربي ضمن موسم حفلات الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

كانت أحلام روجت لحفلها عبر صورة نشرتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: قائلة: "موعدكم يوم الجمعة 24 يناير في الليلة الجماهيرية المنتظرة ختامها مسك مع احلام".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة الامارتية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حلو واحلي ختام رح يكون مع الملكة" وأضاف آخر "بالتوفيق حبيبتي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"احلي من يجي الرياض ياملكة".

ويذكر أن آخر أعمال أحلام الشامسي، برنامج "ذا فويس"، الذي شاركت في تقديمه مع الفنان حماقي وراغب علامة، وهو برنامج لعرض المواهب الغنائية، وكان يعرض عبر شاشة "ام بي سي".



