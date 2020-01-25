خبير تغذية يفجر مفاجأة عن "اللانشون".. ويقدم نصائح للمواطنين

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن "اللانشون" يحتوي على مادة أكسيد النترات المسرطنة، وإذا تناوله الإنسان بصورة كبيرة يؤدي للإصابة بالسرطان، متابعًا: "ولكن لو اتاكل على فترات أهي مرة وهتعدي".



وأضاف "نزيه"، خلال حواره مع الإعلامية وفاء طولون، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أنه إذا تم التحليل لعدة أشخاص، سنجد أن 75% منهم يعانون من الأميبا وغيرها.



ونوع خبير التغذية، بأن سرطان القولون منتشرًا بشدة في مصر نتيجة كم الملوثات التي تدخل الأجساد، والتهاون في العلاج، ناصحًا بعدم تناول الطعام في الخارج.



وشدد على أن الالتزام بمواعيد الوجبات هامة للغاية، متابعًا: "سندوشات البيض المسلوق، والجبنة الرومي الأكثر أمانًا للتناول خارج المنزل؛ لأنه لا يوجد تدخل بشري كبير في إعدادهما".

