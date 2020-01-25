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'الوطنية للإعلام' تكشف حقيقة التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية

السبت 25/يناير/2020 - 12:39 ص
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ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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نفت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، ما أثير بشأن التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة، مؤكدة أنه أمر عارِ تمامًا من الصحة، وأن القناة هي إحدى أدوات القوة الناعمة للإعلام الوطني، وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها، ولا يمكن التنازل عنها لأية جهة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، عدم وجود نية على الإطلاق للاستغناء عن أس من العاملين بالقناة، وأن ما سيتم من تطوير بشاشات التلفزيون، سيكون بأبنائها الذين يمتلكون الخبرات ويتمتعون بالمهنية.

وناشدت الهيئة الوطنية للإعلام، كافة وسائل الإعلام بمختلف تنوعاتها، توخي الحذر والدقة في تناول مثل هذه الأمور، التي من شأنها إثارة البلبة والتأثير على سير العمل في مؤسسة إعلامية وطنية، في وقت نحن في أمس الحاجة إلى التكاتف للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف استقرار الأوضاع، وتفعيل العمل بمختلف مؤسسات الدولة المصرية. 

وشددت الهيئة في بيانها، على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال من أثار هذه الشائعات التي تجافي الحقيقة، وتسببت في إثارة حفيظة العاملين، مؤكدة أنها ستقوم تقديم شكاوى للجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
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