'الوطنية للإعلام' تكشف حقيقة التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية

نفت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، ما أثير بشأن التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة، مؤكدة أنه أمر عارِ تمامًا من الصحة، وأن القناة هي إحدى أدوات القوة الناعمة للإعلام الوطني، وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها، ولا يمكن التنازل عنها لأية جهة.





وأكدت الهيئة في بيان لها، عدم وجود نية على الإطلاق للاستغناء عن أس من العاملين بالقناة، وأن ما سيتم من تطوير بشاشات التلفزيون، سيكون بأبنائها الذين يمتلكون الخبرات ويتمتعون بالمهنية.





وناشدت الهيئة الوطنية للإعلام، كافة وسائل الإعلام بمختلف تنوعاتها، توخي الحذر والدقة في تناول مثل هذه الأمور، التي من شأنها إثارة البلبة والتأثير على سير العمل في مؤسسة إعلامية وطنية، في وقت نحن في أمس الحاجة إلى التكاتف للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف استقرار الأوضاع، وتفعيل العمل بمختلف مؤسسات الدولة المصرية.



