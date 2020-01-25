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صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاده عبر "تويتر"

السبت 25/يناير/2020 - 12:29 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان صلاح عبد الله، تغريدة جديدة احتفالا بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر"، قائلًا:‏ "65 سنة وتلت ساعة".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: ‏"‎كل عام وإنت بألف خير من قلب فلسطين، فيما قال آخر: "‏‎كل سنة وحضرتك طيب وبخير يا عم صلاح ربنا يديلك الصحة والعافية يارب العالمين".

وفي سياق آخر قدم "حسني" العديد من الأعمال الفنية منها ريا وسكينة، ذئاب الجبل، ناصر، الوالدة باشا، ابو ضحكة، سكة الهلالي، حكاية حياة، المسحراتي، العملية ميسي،وضع امني، عوالم خفية، عسكر في المعسكر، درس خصوصي، حلم عزيز، قشطة يابا.

وشارك "حسني" في العديد من الاعمال المسرحية منها حارة الضحك، امشي عدل، الهمجي، جمري جمري، حودة كرامة، عصفور ودبور.


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الكلمات المفتاحية

منوعات عيد ميلاد صلاح عبد الله

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