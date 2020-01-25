والد النقيب الشهيد عمر ياسر يبكي على الهواء

علق الدكتور ياسر عبدالعظيم، والد النقيب الشهيد عمر ياسر، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسر الشهداء، قائلًا: "زوجتي المحترمة كانت أولى مني بالتكريم؛ لأنها هي التي ربت وتعبت وغرست بداخله القيم، وكانت ضميره الحي بداخله".



وتابع "عبدالعظيم"، خلال لقاء خاص مع برنامج خلال مداخلة تليفونية مع "مساء "dmc، المذاع على فضائية "مساء "dmc مساء الجمعة: "كنت سعيد جدًا وأنا بسلم على الرئيس السيسي، الذي قدم روحه فداء للبلد في عام 2014".



وبكى على الهواء، قائلًا: "من دواعي فخري أنه تم إطلاق اسم عمر على مدرسة في مسقط رأسي، ولم يتأخر أحد في تكريمه، وأطلقوا اسمه على شارع في الزقازيق بناء على طلب والدته".



وأوضح أن عمر توفى وهو لديه 25 عامًا، ولم يكن لديه أطفالًا، ووالدته كانت تريد إطلاق اسمه على الشارع حتى يظل موجودًا.

