جهاد جريشة: عبد الفتاح والغندور "إتفقوا عليا".. "مذبوح" ولن أتنازل عن حقي





أكد الحكم الدولي جهاد جريشة، انه لم يتحول للتحقيق من قبل لجنة الحكام كما تردد مؤخراً.



وقال جريشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " لم اتحول للتحقيق من قبل لجنة الحكام، وأرحب بذلك، ليس لدي مشكلة"



وأردف: "أنا مظلوم والجميع يعلم ذلك ولن أتنازل عن حقي، ولن أصمت، فكيف يتم تحويلي للتحقيق وانا مذبوح؟!



وأشار: أنا رقم واحد في مصر منذ 2012، سوف أتجاوز السن خلال المونديال المقبل ولكن اذا كنت الحكم "الأول" في بلدي، سيكون الأمر سهلاً.



وأكد : في وقت سابق عصام عبدالفتاح كان يعاني من إصابة وعاد للتحيكم مرة أخرى وأصبح رقم 1 في مصر..



وأعلن : لأول مرة يتفق عصام عبد الفتاح وجمال الغندور، وحينما اتفقوا كان "على حسابي"



واتم كلماته: أثق في مسؤولي اتحاد الكرة بإعادة حقي مرة أخرى