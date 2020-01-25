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التحريات تكشف تفاصيل جديدة في واقعة انتحار أم وابنتيها

السبت 25/يناير/2020 - 06:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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كشفت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، في واقعة إلقاء أم لابنتيها ونفسها من الدور الرابع بمنزلهم بقرية الرملة بمركز بنها، أن السيدة تعاني من مرض نفسي وتخضع للعلاج منذ 6 أشهر.

وانتقل فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار موسى عبدالباري، مدير نيابة مركز بنها، إلى مكان الواقعة، لمناظرة الجثث، ومعاينة مكان الحادث وسؤال شهود الواقعة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها.

وانتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث، وتبين سقوط "أسماء.م.ع" 6 سنوات و"رغدة.م.ع" 4 سنوات، ووالدتهما "رحاب.م.ع" 33 سنة من شرفة الدور الرابع.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع، ثم ألقت بنفسها، وتبين مصرع الطفلتين، فيما ترقد الأم في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.
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