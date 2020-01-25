توفيق عكاشة عن الوضع العربي: "حاجة تحزن"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إنجلترا تنظر للعراق على أنها ميراث لها، معلقا: "وكأن العرب ليس لهم صاحب.. شعوب تمتلك ثروات، وليس لها صاحب".



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن هناك مسرحية تشهدها المنطقة العربية، مضيفا أن تركيا ترى أن لها ميراث في مصر والصومال، وعدد من الدول العربية، معلقا: "حاجة تحزن، وكأن الزمن لم يمر".



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أن العرب في يوم من الأيام كانوا يجلسون على عرش واحدة من أكبر إمبراطوريات العالم.

