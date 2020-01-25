أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-1-2020... استقرار بعد تراجعات 3 قروش

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-1-2020 في جميع البنوك، بعدما سجلت العملة الخضراء تراجعات جديدة الأسبوع الماضي مقابل الجنيه.

سجل سعر "الدولار" مقابل "الجنيه" اليوم السبت 25-1-2020 نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، وفي باقي البنوك فقد سجل سعر صرف "الدولار" اليوم السبت 25-1-2020، قيمة 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع ببنك البركة، ونحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع ببنك قناة السويس، وبلغ سعر صرف "الدولار" في بنك ابو ظبي نحو 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وسجل سعر "الدولار" مقابل "الجنيه" في بنوك الأهلى ومصر وكريدي اجريكول نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي بنك عودة عرض سعر شراء الدولار عند 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.





وكانت أسعار الدولار سجلت تراجعات بقيمة 3 قروش مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي.





واثرت تراجعات الدولار علي هبوط اسعار السلع من ضمنهم السيارات التى بلغت حجم تراجعات أسعار بقيمة 20 ألف جنيه بحسب علاء السبع عضو شعبة تجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية.