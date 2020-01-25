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والد الشهيد عمر ياسر: "السيسي إنسان عظيم"

السبت 25/يناير/2020 - 04:04 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمنية فوزي
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أشاد الدكتور ياسر عبدالعظيم، والد النقيب الشهيد عمر ياسر، بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسر الشهداء، قائلًا: "تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي كان عظيمًا، والسيسي إنسان عظيم جدًا، وينظر إلى الشهداء وأسرهم باحترام شديد".

وتابع "عبدالعظيم"، خلال لقاء خاص مع برنامج خلال مداخلة تليفونية مع "مساء "dmc، المذاع على فضائية "مساء "dmc مساء الجمعة: "سيظل استشهاد عمر وسام على صدري، وصدر كل محبيه".

واستكمل والد النقيب الشهيد: "عمر ابن مصر، ومصر عمرها ما هتنسى ولادها"، معربًا عن سعادته وفخره الشديد بلقاء الرئيس السيسي أثناء تكريمه بحفل عيد الشرطة.
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