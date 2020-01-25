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التشكيل المتوقع للترجي التونسي أمام الرجاء المغربي بدوري الأبطال
السبت 25/يناير/2020 - 12:00 ص
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علي نبوي
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يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
واستقر الجهاز الفني للفريق التونسي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-
حراسة المرمى : المعز بن شريفية
خط الدفاع : مباركي - يعقوبي - بيدراني - شيتي
خط الوسط : كوليبالي - بين رومدهاني - بينجويت
خط الهجوم : اللاهوني - بن ساحة - طه ياسين الخنيسي.
واستقر الجهاز الفني للفريق التونسي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-
حراسة المرمى : المعز بن شريفية
خط الدفاع : مباركي - يعقوبي - بيدراني - شيتي
خط الوسط : كوليبالي - بين رومدهاني - بينجويت
خط الهجوم : اللاهوني - بن ساحة - طه ياسين الخنيسي.
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