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الصحة تكشف أعراض "فيروس كورونا"

السبت 25/يناير/2020 - 12:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن هناك نوعين من حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ واحدة مجرد اشتباه، والأخرى حالة مؤكدة.

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع "مساء "dmc، المذاع على فضائية "مساء "dmc مساء الجمعة، أن أي شخص يعاني من زيادة في درجة الحرارة "38 أو أكثر"، مع كحة، والتهاب في الحلق، وصعوبة في التنفس، مع وجود عامل من العوامل التالية: أن يكون لديه تواصل مباشر مع الحيوانات، أو كان على تواصل مباشر مع شخص مصاب، أو يكون عائد من الصين مكان انتشار الفيروس.

وأشار  رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاشتباه يكون على الحالات القادمة من الخارج، أما مصر من الداخل مؤمنة تمامًا، مؤكدًا أنه لم تظهر أي حالات في مصر، مضيفًا أنه تم تجهيز أقسام العدوى للتعامل مع أي حالات ظهور فيروس كورونا.
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