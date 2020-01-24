رئيس زامبيا يشيد بدور السيسي في إفريقيا: من أبرز القادة

أشاد الرئيس الزامبي ادجار لونجو، بالدور البارز الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الأفريقي كرئيس للاتحاد الأفريقي وأحد أبرز قادة القارة.





جاء ذلك خلال مشاركة سفير مصر في زامبيا أحمد مصطفى في الحفل السنوي الذي أقامه الرئيس الزامبي لسفراء الدول المعتمدة في لوساكا، حيث قام السفير بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس زامبيا بمناسبة العام الجديد.





ومن جانبه، وجه الرئيس "لونجو" تحياته وتقديره للرئيس السيسي، مشيداً بما تشهده أوجه التعاون الثنائي بين البلدين من تنامي وتطور في مختلف المجالات.