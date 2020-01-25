بسبب الإهمال.. النيابة تستدعي أطباء مستشفى كفر الزيات (صور)

قرر مدير نيابة كفر الزيات، استدعاء عدد من أطباء مستشفى كفر الزيات العام، بينهم طبيب التخدير "م.ع"، في واقعة البلاغ رقم 749 لسنة 2020، المقدم من المواطن علي جودة، الذي اتهم مدير مستشفى كفر الزيات العام؛ والدكتور "م.ع"، بإصابة شقيقته حنان جودة، 39 عامًا، بغيبوبة كاملة، إثر خضوعها لعملية ولادة بالمستشفى، الأحد الماضي، ولم تسترد وعيها منذ ولادتها، لافتًا إلى أن هناك إهمالًا وتقصيرًا، وخطأ طبيًا من طبيب التخدير أثناء عملية الولادة.



أما السيد السرسي، المحامي، فقد أشار إلى أنه مع تدهور حالة الأم، وعدم تدخل أطباء المستشفى لإنقاذها، تم الاتصال بالدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الذي قرر نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام في طنطا، وتخصيص سيارة إسعاف لنقلها، وتكليف الدكتور متولي السورية، مدير مستشفى المنشاوي برعاية الحالة، وعمل إسعافات لها واستدعاء أطباء المخ والأعصاب لإفاقتها.



واضاف "السرسي"، أن النيابة تباشر التحقيق في الواقعة، وتم استدعاء مدير المستشفى، وطبيب التخدير، وطبيب الجراحة، لسؤالهم في الواقعة، على أن يمثلوا أمام نيابة كفر الزيات الثلاثاء المقبل.