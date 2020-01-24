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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 14 قتيلا
الجمعة 24/يناير/2020 - 11:44 م
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وكالات
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق.
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 4 قتلى، بعد أن تحدث في تقرير أولي عن سقوط مصابين فقط.
كما أفاد صويلو بسقوط عدد من الجرحى، مشيرا إلى أن الزلزال أدى إلى انهيار وتضرر عشرات المباني السكنية.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.
وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.
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