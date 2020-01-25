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الصحة: لا يوجد أي لقاح لعلاج فيروس كورونا

السبت 25/يناير/2020 - 02:22 ص
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء عيد، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إنه لا يوجد لقاح متاح حاليا، أو دواء محدد لعلاج فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الأفراد المتواجدين بالمناطق التي ظهر بها الفيروس عليهم إتباع إجراءات وقائية لحماية أنفسهم، مثل غسل الأيدي باستمرار، وتجنب الاتصال مع من يعانون من التهابات الجهاز التنفسي.

وأشار "عيد"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب تجنب الاتصال أيضا مع الحيوانات الحية والميتة، حيث يتردد أن المرض أصله من الحيوان.

وأكد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، معلقا: "لم نكتشف أي حالة حتى الآن في مصر".
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