رئيس المكسيك يتعرض لانتقادات شديدة بسبب حملة الهجرة

واجه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور انتقادات متزايدة بأنه يقوم بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إقامة "جدار" لقوات الأمن، التي اشتبكت مع المهاجرين من أمريكا الوسطى بالقرب من حدود غواتيمالا هذا الأسبوع.



كما تعتبر المكسيك، تحت تهديد التعريفة الجمركية الأمريكية، حيث التزمت بمطالب ترامب باحتواء تحركات جماعية للمهاجرين الذين يسافرون عبر البلاد باتجاه الحدود الأمريكية.



وقد أثارت هذه التنازلات في السابق انتقادات قليلة من الجمهور المكسيكي، بسبب سمعة لوبيز أوبرادور باعتباره يساريًا على استعداد لدعم الفقراء، بمن فيهم المهاجرون من بلدان أخرى.



ولكن مشاهد قوات الأمن التابعة للحرس الوطني المكسيكي تسير خلف دروع مكافحة الشغب مباشرة إلى مجموعة كبيرة من أمريكا الوسطى وباستخدام الغاز المسيل للدموع أثارت معارضة متزايدة، بما في ذلك الإدانة من الأمم المتحدة.



كما تم استجواب لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي الصباحي لليوم الثاني على التوالي، حول كيفية معاملة الشرطة العسكرية التابعة للحرس الوطني والمعهد الوطني للهجرة للمهاجرين.



وقال دنكان وود، مدير معهد المكسيك في مركز ويلسون في واشنطن، إنه جدار من دروع الشغب، لم أكن أعتقد أنني سأعيش لأرى اليوم الذي ستقوم فيه المكسيك بهذا النوع من الأشياء."



وجعل ترامب الهجرة قضية أساسية في محاولته لإعادة انتخابه في نوفمبر ويدفع باتجاه بناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.



وقالت المكاتب المكسيكية في العديد من وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك إنها، تشعر بالقلق إزاء عملية يوم الخميس وتأثيرها على الأطفال و"السكان المستضعفين الآخرين".



وكتبت المجموعات، أن المكسيك لها الحق في التحكم في دخول الأجانب طالما لا يوجد استخدام مفرط للقوة، يث حثت المكسيك على عدم فصل العائلات، ودفعت عملية قامت بها قوات الأمن المكسيكية خلال الأسبوع بعض الآباء إلى فقد أطفالهم مؤقتًا.



كما أظهرت الصور التليفزيونية، أن الحرس الوطني يطارد عائلات بأكملها ويحمّلها على الحافلات للاحتجاز والترحيل.



وقال إنريكي فيدال، منسق جماعة حقوق الإنسان فراي ماتياس دي كوردوفا، التي شهدت المواجهة، إن أعضاء الحرس الوطني بدأوا الاشتباك من خلال مسيرة على المهاجرين.



وقال، إن بعض المهاجرين تعرضوا للضرب، بينما أثر رذاذ الفلفل على النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفي قاصر.



ومنذ مواجهة مع ترامب حول أعداد كبيرة من أمريكا الوسطى الذين يلتمسون اللجوء على الحدود الأمريكية، نشرت المكسيك الآلاف من الحرس الوطني لوقف التدفق.



كما انخفضت المخاوف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بنحو 70 في المئة على مدار سبعة أشهر متتالية.



وقال كريستوفر جاسكون، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن استجابة الحكومة المكسيكية دفعت المهاجرين إلى اتخاذ طرق أكثر خطورة.



وقال لرويترز، وضعوا أنفسهم في مواقف أكثر خطورة.



واعتبارًا من الخميس، قالت الحركة، إنها نقلت 800 مهاجر على الأقل، بمن فيهم القصر غير المصحوبين، إلى مراكز الهجرة حيث سيحصلون على الغذاء والرعاية الطبية والمأوى.



ووفقًا لغواتيمالا، دخل ما لا يقل عن 4000 شخص من هندوراس منذ الأسبوع الماضي، وهي واحدة من أكبر الزيادات منذ أن وقعت ثلاث حكومات في أمريكا الوسطى اتفاقات مع إدارة ترامب تلزمهم بتحمل المزيد من المسؤولية عن التعامل مع المهاجرين.

