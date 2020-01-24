أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

رامي بشاي





علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نتيجة مباراة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبيا.









وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب انتهاء المباراة : محبط جدا من نتيجة اليوم، كنا أفضل ووصلنا إلى المرمى كثيرا ولكننا لم نسجل، تعرضنا لاكثر من كرة مرتدة خطيرة، بن شرقي لاعب كبير ومؤثر وهو هداف الفريق ولكن زيزو قدم مردود جيد على مدار اللقاء.









وأضاف : الفريق يسير بشكل جيد على المستوى البدني، ونجحنا في تحقيق النتائج خلال الفترة الأخيرة، لو نجحنا في تسجيل هدف في الشوط الأول لم يكن يتحدث احد عن الأمور البدنية أو مدرب الأحمال









وتابع : أبو جبل تعرض لإصابة خفيفة خلال الفترة الأخيرة، ومشاركته اليوم جاءت بعد تعافيه بشكل كامل والتأكد من قدرته على المشاركة في اللقاء.









وواصل : إمكانيات فريق الزمالك تسمح بشكل أكبر للعب بطريقة المهاجم الواحد وليس اللعب بثنائي في الهجوم، نعمل على إرسال العرضيات بشكل مستمر، واللعب على الطرفين اليوم كنا أفضل على مستوى الاستحواذ ولكننا افتقدنا ميزة الأطراف









واختتم : ننتظر نتيجة مباراة الغد لحسم موقفنا من الصعود إلى دور الثمانية ونعلم أننا فقدنا غرصتنا في الصعود كمتصدر للمجموعة.