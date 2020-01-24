Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:35 م
Advertisements
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
رامي بشاي

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نتيجة مباراة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبيا. 


وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب انتهاء المباراة : محبط جدا من نتيجة اليوم، كنا أفضل ووصلنا إلى المرمى كثيرا ولكننا لم نسجل، تعرضنا لاكثر من كرة مرتدة خطيرة، بن شرقي لاعب كبير ومؤثر وهو هداف الفريق ولكن زيزو قدم مردود جيد على مدار اللقاء. 


وأضاف : الفريق يسير بشكل جيد على المستوى البدني، ونجحنا في تحقيق النتائج خلال الفترة الأخيرة، لو نجحنا في تسجيل هدف في الشوط الأول لم يكن يتحدث احد عن الأمور البدنية أو مدرب الأحمال 


وتابع : أبو جبل تعرض لإصابة خفيفة خلال الفترة الأخيرة، ومشاركته اليوم جاءت بعد تعافيه بشكل كامل والتأكد من قدرته على المشاركة في اللقاء. 


وواصل : إمكانيات فريق الزمالك تسمح بشكل أكبر للعب بطريقة المهاجم الواحد وليس اللعب بثنائي في الهجوم، نعمل على إرسال العرضيات بشكل مستمر، واللعب على الطرفين اليوم كنا أفضل على مستوى الاستحواذ ولكننا افتقدنا ميزة الأطراف 


واختتم : ننتظر نتيجة مباراة الغد لحسم موقفنا من الصعود إلى دور الثمانية ونعلم أننا فقدنا غرصتنا في الصعود كمتصدر للمجموعة.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ حوالي 3 ساعات

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 3 ساعات

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ أقل من ساعتين

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

منذ 39 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status