Advertisements
Advertisements
Advertisements

القومي للتغذية: اعتبار الإندومي وجبة قاتلة "كلام غير منطقي"

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:35 م
Advertisements
الإندومي
الإندومي
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقبت الدكتورة هبة الله عوض، أخصائي الصحة العامة والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، على وفاة طفل في المحلة بعد تناوله وجبة إندومي، قائلة: "الإندومي إن عبارة عن شعرية سريعة التحضير، أي تشبه المكرونة".

وأشارت "هبة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أن كل فئات المجتمع تتناول الإندومي، متسائلة: "ليه كل الناس مماتتش"، منوهة بأن كل دول العالم أجرت أبحاث عن الإندومي، والشىء الوحيد الذي تم إثباته أنها تسبب السمنة.

واعتبرت أخصائي الصحة العامة والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن اعتبار الإندومي وجبة قاتلة كلام غير منطقي، لافتة إلى أن التأكد من خطورة الإندومي يستوجب إجراء تحليل لطبق الطفل المتوفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو القومي للتغذية الإندومي أخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ ساعة و نصف

مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

منذ 37 دقيقة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ ساعتين و 14 دقيقة

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ أقل من ساعتين

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ ساعتين و 54 دقيقة

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعتين و 38 دقيقة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة طفلة بقرية في الفيوم إثر تناولها وجبة "اندومى"

معهد "بلهارس" يكرم رموز البحث الطبي في مصر (صور)

"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن ازدواج اختصاص "القومي للأغذية وسلامة الغذاء"

أخصائي علاج سمنة: الصيام نظام هائل لإنقاص الوزن وزيادة معدل الحرق (فيديو)

كارثة.. أخصائي تغذية علاجية يُحذر من تناول الأندومي (فيديو)

طريقة سهلة لعمل الأندومي في المنزل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status