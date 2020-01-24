القومي للتغذية: اعتبار الإندومي وجبة قاتلة "كلام غير منطقي"

عقبت الدكتورة هبة الله عوض، أخصائي الصحة العامة والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، على وفاة طفل في المحلة بعد تناوله وجبة إندومي، قائلة: "الإندومي إن عبارة عن شعرية سريعة التحضير، أي تشبه المكرونة".



وأشارت "هبة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أن كل فئات المجتمع تتناول الإندومي، متسائلة: "ليه كل الناس مماتتش"، منوهة بأن كل دول العالم أجرت أبحاث عن الإندومي، والشىء الوحيد الذي تم إثباته أنها تسبب السمنة.



واعتبرت أخصائي الصحة العامة والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن اعتبار الإندومي وجبة قاتلة كلام غير منطقي، لافتة إلى أن التأكد من خطورة الإندومي يستوجب إجراء تحليل لطبق الطفل المتوفى.

