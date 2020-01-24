مواعيد جديدة لمباريات المجموعة الثانية في دوري القسم الثالث







تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت 4 مباريات الجولة الرابعة عشر، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، حيث يلتقي فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة ، صاحب المركز الثاني برصيد28 نقطة، نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن صاحب المركز الحادي عشر برصيد9 نقاط، بملعب الاخير.



وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق نادي قفط، صاحب المركز الثالث برصيد25 نقطة، فريق نادي اخميم، صاحب المركز السابع، برصيد 17 نقطة، بملعب الاول.



وعلى ملعب البداري، يواجه صاحب الأرض الذي يحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة، نظيره فريق نادي المراغة، صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة.



وفي المباراة الرابعة، يلتقي فريق مركز شباب سوهاج، صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة، نظيره فريق اهلي المنشاة، الذي يحل في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.



فيما تقام باقي مباريات المجموعة، يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي نادي قنا المتصدر في هذه الجولة نظيره فريق مركز شباب البلينا، صاحب المركز الثامن برصيد15 نقطة، بملعب الاول.



كما يقام الأحد لقاء نادي قوص، صاحب المركز الأخير برصيد7 نقاط، أمام نظيره فريق مكة المكرمة، صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط بملعب الاخير



وياتي ترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، قبل انطلاق منافسات الجولة 14 كلاتي:



1_نادي قنا 31 نقطة

2_شبان المراغة 28 نقطة

3_نادي قفط 25 نقطة

4_نادي البداري 22 نقطة

5_نادي المراغة21 نقطة

6_شباب سوهاج 20 نقطة

7_ نادي اخميم 19 نقطة

8_شباب البلينا 15 نقطة

9_ اهلي المنشاة 10 نقاط

10_مكة المكرمة 10 نقاط

11_نجوع مازن 9 نقاط

12_نادي قوص 7 نقاط