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مطران طيبة يفتتح مركز القديس يوسف في الأقصر

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:23 م
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الافتتاح
الافتتاح
حازم رفعت
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افتتح الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، مركز القديس يوسف فرع الأقصر، في الدورة (٧) بإيبارشية طيبة للمقبلين علي الزواج.

وبدأت الدورة بصلاة القداس الإلهي الذي ترأسه صاحب الأنبا عمانوئيل عماد، مطران الإيبارشية بمشاركة المشتركين بالدورة، وهم من مختلف مدن الإيبارشية من أسوان جنوبًا، حتي نجع حمادي شمالًا.

ويقدم المركز المشورة والإرشاد والتثقيف النفسي للفئات المختلفة مراهقين، شباب، عائلات، حالات خاصة، بطريقة مبنية على أسس علمية من منظور روحي مما يساعد المستشير على تخطى الصعوبات الحياتية والوصول إلى بنيان نفسي وروحي إجتماعي سوى.
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الكلمات المفتاحية

الكاثوليك الزواج الأنبا عمانوئيل إيبارشية طيبة

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