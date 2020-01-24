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أستاذ بالأزهر: الإسلام ضمن للمرأة حقوقا تجعلها تفتخر بنفسها

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:11 م
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الندوة
الندوة
وكالات
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قال الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، إن كل ما يتعلق بالأسرة في القانون مأخوذ من الشريعة الإسلامية.

وأكد الشرقاوي، في الندوة التي نظمها جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، بعنوان "قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون"، بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، وقام بإدارتها محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن الإسلام قد ضمن للمرأة حقوقا تجعلها تفتخر بنفسها أمام العالم.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف اهتم بكل ما يخص المرأة وخاصة المشاكل الأسرية التي تهدد استقرارها، لذا أطلق برنامجًا واقعيًا يهتم بحل المشاكل الأسرية، بهدف الحفاظ على ضمان واستقرار المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، إن الأسرة في الإسلام هي النواة الأولى، والمكون الأصيل في ترابط المجتمع، وإن الشريعة الإسلامية أولت اهتماما بالغا بالأسرة، حيث أكدت على ضرورة حسن الاختيار بين الزوجين، مما ينتج عنه دوام المحبة والتقدير والاحترام بين الطرفين، والعيش في استقرار وتجنب الأزمات.
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الكلمات المفتاحية

الشريعة الإسلامية الإسلام الأسرة الأزهر

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