بعد التعادل مع مازيمبي.. سيناريو وحيد قد يُطيح بالزمالك خارج دوري أبطال إفريقيا

أضاع فريق الزمالك فرصة ثمينة لحسم تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله سلبيًا مع فريق مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة 24 يناير، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي.





ارتفع رصيد فريق مازيمبي الكونغولي لـ 11 نقطة وعزز صدارته لترتيب المجموعة الأولي، بينما جاء فريق الزمالك بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتل فريق أول أغسطس المركز الثالث برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد فريق زيسكو يونايتد صاحب المركز الرابع بالمجموعة.





وكان يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراته ضد مازيمبي اليوم الجمعة، ليرفع رصيده لـ 10 نقاط ويحسم تأهله بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، دون انتظار نتيجة مباراة الغد بين زيسكو يونايتد وأول أغسطس، أو نتيجة مباراتي الجولة السادسة والأخيرة في مرحلة المجموعات.





وبعد تعادل الزمالك مع مازيمبي أصبح أمامه فرصتين للتأهل لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية، حيث يكفيه فقط تعادل زيسكو يونايتد مع أول أغسطس في مباراتهما غدًا ليتأهل رسميًا للدور التالي بالبطولة، أما في حالة فوز أحدهما على الآخر، سينتظر بطل مصر لقاء الجولة الأخيرة أمام الفريق الأنجولي وسيحتاج للتعادل فقط لحسم تأهله.





سيناريو لا يريده الزملكاوية





هناك حالة وحيدة قد تطيح بفريق الزمالك خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، تتمثل في فوز أول أغسطس على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في مباراة الغد ضمن الجولة الخامسة، ليرتفع رصيده لـ 5 نقاط، ثم فوزه على فريق الزمالك (3-0) على الأقل في الجولة الأخيرة، ليتأهل الفريق الأنجولي رفقة مازيمبي لربع نهائي دوري الأبطال، بينما يودع الفارس الأبيض البطولة.





بالتأكيد لا يريد جمهور الزمالك أن يحدث هذا السيناريو حتي لا يودع الفريق منافسات البطولة من مرحلة المجموعات، وتعقد الجماهير البيضاء آمالا كبيرة علي أن تنتهي مباراة زيسكو وأول أغسطس غدًا بالتعادل بين الفريقين، ليحسم الفارس الأبيض تأهله رسميًا لربع نهائي دوري الأبطال دون انتظار الجولة الأخيرة