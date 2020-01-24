Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد التعادل مع مازيمبي.. سيناريو وحيد قد يُطيح بالزمالك خارج دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:19 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
Advertisements
أضاع فريق الزمالك فرصة ثمينة لحسم تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله سلبيًا مع فريق مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة 24 يناير، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي.

ارتفع رصيد فريق مازيمبي الكونغولي لـ 11 نقطة وعزز صدارته لترتيب المجموعة الأولي، بينما جاء فريق الزمالك بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتل فريق أول أغسطس المركز الثالث برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد فريق زيسكو يونايتد صاحب المركز الرابع بالمجموعة.

وكان يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراته ضد مازيمبي اليوم الجمعة، ليرفع رصيده لـ 10 نقاط ويحسم تأهله بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، دون انتظار نتيجة مباراة الغد بين زيسكو يونايتد وأول أغسطس، أو نتيجة مباراتي الجولة السادسة والأخيرة في مرحلة المجموعات.

وبعد تعادل الزمالك مع مازيمبي أصبح أمامه فرصتين للتأهل لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية، حيث يكفيه فقط تعادل زيسكو يونايتد مع أول أغسطس في مباراتهما غدًا ليتأهل رسميًا للدور التالي بالبطولة، أما في حالة فوز أحدهما على الآخر، سينتظر بطل مصر لقاء الجولة الأخيرة أمام الفريق الأنجولي وسيحتاج للتعادل فقط لحسم تأهله.

سيناريو لا يريده الزملكاوية

هناك حالة وحيدة قد تطيح بفريق الزمالك خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، تتمثل في فوز أول أغسطس على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في مباراة الغد ضمن الجولة الخامسة، ليرتفع رصيده لـ 5 نقاط، ثم فوزه على فريق الزمالك (3-0) على الأقل في الجولة الأخيرة، ليتأهل الفريق الأنجولي رفقة مازيمبي لربع نهائي دوري الأبطال، بينما يودع الفارس الأبيض البطولة.

بالتأكيد لا يريد جمهور الزمالك أن يحدث هذا السيناريو حتي لا يودع الفريق منافسات البطولة من مرحلة المجموعات، وتعقد الجماهير البيضاء آمالا كبيرة علي أن تنتهي مباراة زيسكو وأول أغسطس غدًا بالتعادل بين الفريقين، ليحسم الفارس الأبيض تأهله رسميًا لربع نهائي دوري الأبطال دون انتظار الجولة الأخيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة الزمالك ومازيمبي دوري أبطال إفريقيا ترتيب مجموعة الزمالك الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ أقل من ساعتين

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

منذ 41 دقيقة

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ أقل من ساعتين

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس «دوري أبطال إفريقيا»

بعد عبور أول أغسطس| حظوظ الزمالك في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا

اليوم.. مازيمبي الكونغولي يلاقي أول أغسطس بدوري الأبطال.. القنوات الناقلة

بعد تعادله مع زيسكو.. حظوظ الزمالك في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

بعد فوزه على زيسكو.. حظوظ الزمالك في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

بعد فوز مازيمبي على أول أغسطس.. كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من الجولة الخامسة؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status