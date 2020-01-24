بعد التعادل مع مازيمبي.. مرتضي منصور يحسم مصير صفقة عبد الله السعيد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي سلبيًا ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.









وتعادل الزمالك مع مازيمبي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.









وقال مرتضى في تصريحات عقب اللقاء " ولن تطبق نظام تذكرتي في المواجهات المقبلة وسيتم دخول الجماهير بشكل طبيعي".









وأضاف "سيتم جلب مدرب أحمال للزمالك في الفترة المقبلة".









وحول التعاقد مع عبدالله السعيد "لن نتعاقد معه، السعيد وصل إلى 40 سنة".