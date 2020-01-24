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محمد عبدالعاطي يوقع "تريند" بمعرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:17 م
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ترند
ترند
الفجر الفني
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وقع الكاتب والمدون المصرغي محمد عبد العاطي، اليوم الجمعة، روايته الجديدة "تريند"، والصادرة عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.

وشهد حفل التوقيع حضور عدد كبير من الجمهور، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الكاتب. 

وتحكى الرواية قصة فتاة مؤثرة (إنفلوينسر) شهيرة تختفى فجأة، وتدور الأحداث فى قالب تشويقى داخل كواليس الشبكات الاجتماعية وفرق التسويق الإلكترونى والحسابات المزيفة، التى تسعى طوال الوقت إلى توجيه الرأى العام وصناعة التريند أو ركوبه أو توجيهه لمصلحتها، ولمصلحة من يمولها.

وينقل الغلاف الخلفى للرواية جزءًا منها على لسان البطل، الذى يقول: "التريند.. هذا الاختراع الحديث، المَوْجة التى ترفع أشخاصًا وتدمّر أشخاصًا.. الظاهرة التى صارت أقوى من النفوذ ومن السلطة ومن القانون.. السلاح الوحيد الذى يمكنه زلزلة الثوابت ومواجهة العادات والتقاليد وتغيير الأعراف. تخيل يا سيدى لو أن هذا السلاح الجبار كان أداة تحت سيطرتك. أنا يا سيدى صنايعى تريند، وأعرض عليك هذا السلاح ليكون تحت تصرفك. هذا عرضى لك.. فما قولك؟".

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