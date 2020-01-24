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أسعار الذهب العالمية تقفز 1% خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:07 م
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بوابة الفجر
رويترز
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قفز الذهب إلى ذروته في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة حيث نالت أحدث تطورات تفشي الفيروس التاجي من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.


وسجل سعر الذهب  الفوري  ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم 0.7 % إلى 1573.73 دولار للأوقيةبعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والمعدن مرتفع بنسبة 1% منذ بداية الأسبوع.



وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.4 % إلى 1571.90 دولار للأوقية.وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2417.10 دولار للأوقية، بعد أن فقد أكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ويتجه المعدن لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في خمسة أسابيع وبنحو 2.6 بالمئة.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 1005.95 دولار للأوقية، لكنه يظل منخفضا 1.3 بالمئة للأسبوع.

وتقدمت الفضة 1.8 بالمئة إلى 18.11 دولار للأوقية، وبمكسب أسبوعي نحو 0.6 بالمئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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