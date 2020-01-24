إيبارشية سوهاج تنظم يومًا روحيًا تحت عنوان "معمدون ومرسلون"

أقامت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، يومًا روحيا تنشيطيًا لمرحلة إعدادي، وذلك تحت عنوان "مُعَمّدون ومُرسَلون".



وكان شعار اليوم الروحي "هأءنذا فأرسلني " ( إش ٦: ٨ )، حيث شارك في اليوم 12 رعية وهي: (جرجا، والهمّاص، والشورانية، وجهينه والشيخ زين الدين، وكاتدرائية طهطا، وساحل طهطا، والخزندارية، والمخالفة، ونزلة خاطر وكوم غريب، والقطنة) بإجمالي ١٢٨ مخدوما و٢٧ خادما.



وتخلل اليوم صلاة القدّاس الإلهي، والإفطار، وعملا تنشيطيًا، كما استعرض واللقاء (النبي والرسول في الكتاب المقدّس، ويسوع مُرسَل الآب، ونحن مُرسَلون يسوع)، وكرنڤال ألعاب والغذاء.



وتضمن أيضًا عدة محطات مثل ( شخصيّة القديسة تريزا، وشخصية جدعون، وأقوال ومناقشة، ومسابقة العباقرة) ثم الختام وتوزيع الهدايا التذكارية.