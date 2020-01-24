Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيبارشية سوهاج تنظم يومًا روحيًا تحت عنوان "معمدون ومرسلون"

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:14 م
Advertisements
الفاعلية
الفاعلية
حازم رفعت
Advertisements
أقامت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، يومًا روحيا تنشيطيًا لمرحلة إعدادي، وذلك تحت عنوان "مُعَمّدون ومُرسَلون".

وكان شعار اليوم الروحي "هأءنذا فأرسلني " ( إش ٦: ٨ )، حيث شارك في اليوم 12 رعية وهي: (جرجا، والهمّاص، والشورانية، وجهينه والشيخ زين الدين، وكاتدرائية طهطا، وساحل طهطا، والخزندارية، والمخالفة، ونزلة خاطر وكوم غريب، والقطنة) بإجمالي ١٢٨ مخدوما و٢٧ خادما.

وتخلل اليوم صلاة القدّاس الإلهي، والإفطار، وعملا تنشيطيًا، كما استعرض واللقاء (النبي والرسول في الكتاب المقدّس، ويسوع مُرسَل الآب، ونحن مُرسَلون يسوع)، وكرنڤال ألعاب والغذاء.

وتضمن أيضًا عدة محطات مثل ( شخصيّة القديسة تريزا، وشخصية جدعون، وأقوال ومناقشة، ومسابقة العباقرة) ثم الختام وتوزيع الهدايا التذكارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوهاج الكاثوليك القدّاس الإلهي إيبارشية

أخبار تهمك

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ حوالي 3 ساعات

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ ساعتين و 16 دقيقة

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

منذ 39 دقيقة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 3 ساعات

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ أقل من ساعتين

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نيافة الأنبا أغاثون يهنئ الأنبا إسحق بمناسبة تجليسة على كرسي طما (صور)

إيبارشية طهطا وجهينة للأقباط الأرثوذكس تحتفل بسيامة كاهن جديد

الكنيسة تعلن وفاة القمص يوحنا شحاتة شيخ كهنة طهطا (صور)

فعاليات احتفال إيبارشية أسيوط ببدء شهر الرسالات

السفير الإيطالي بمصر يقيم حفل وداع لمندوب بابا الفاتيكان

إيبارشية سوهاج تنظم يوما للشبيبة تحت عنوان "معمدون و مرسلون"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status