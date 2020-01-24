عمرو أديب محذرا: "العد التنازلي لصفقة القرن بدأ والتورتة هتتقطع"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أنه سيعلن عن تفاصيل صفقة القرن الثلاثاء المقبل، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة أزرق أبيض.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أن نتنياهو وصف الأمر أنه تاريخي، معقبا: "طالما نتنياهو قال كده يبقى هو عرف كل حاجة، وأن الأمر لمصلحتهم.. والطبخة مش هتعجبنا".



وعقب الإعلامي عمرو أديب: "يوم الثلاثاء دوروا على القدس واللاجئين.. نحن في العد التنازلي لمعرفة التفاصيل، واللي هيعجب إسرائيل هيمشي"، مضيفا: "جامعة الدول العربية أخبارها إيه، التورتة هتتقطع وإحنا قاعدين، لو القدس مرجعتش مفيش قضية فلسطينية تاني".

